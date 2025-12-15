فاجعة في «أبوسليم».. وفاة 3 أطفال بحريق منزل

تعرّضت منطقة أبوسليم في طرابلس، لفاجعة مأساوية إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية، أسفر عن وفاة ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين وأربعة أعوام، بعد أن حاصرتهم ألسنة اللهب رغم محاولات عمهم إسعافهم، بحسب مديرية أمن طرابلس.

وأفادت المعاينات الأولية بأن الحريق نجم عن تماس كهربائي، كما أظهرت إجراءات الاستدلال أن الأطفال كانوا بمفردهم داخل المنزل وقت اندلاع الحريق، ما زاد من خطورة الموقف ومنع إنقاذهم في الوقت المناسب.

وأوضح مكتب العلاقات العامة بالمديرية أن الحادث يسلط الضوء على المخاطر الكبيرة داخل المنازل عند غياب إجراءات السلامة، مؤكدًا أن هذه الفاجعة تشكل جرس إنذار صارخ لكل الأسر.

ودعت مديرية أمن طرابلس جميع الأسر إلى اتخاذ إجراءات السلامة المنزلية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، بما في ذلك: عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المنازل تحت أي ظرف، والفحص الدوري للتمديدات الكهربائية، وتجنب تشغيل المدافئ والأجهزة الحرارية قرب المفروشات، وعدم تحميل المقابس فوق طاقتها، وتركيب كاشفات الدخان وتهيئة طفايات حريق صالحة للاستخدام، وتعليم الأطفال أساسيات السلامة ومخارج الطوارئ، مع التذكير بأن الإهمال الذي يعرّض حياة الأطفال للخطر قد يترتب عليه مساءلة قانونية.

وأكدت المديرية أن حياة الأطفال أمانة في أعناق الأسر، مشددة على ضرورة مراجعة سلوكيات السلامة المنزلية واتخاذ أقصى درجات الحيطة لحماية الأرواح البريئة.