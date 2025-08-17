فاجعة في الوسط الفني المصري… وفاة فنان أثناء إنقاذ طفله من الغرق

في حادث مأساوي، توفي مدير التصوير والممثل المصري تيمور تيمور غرقاً، أثناء محاولته إنقاذ ابنه من الغرق في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.

وأفادت مصادر مقربة أن تيمور كان يقضي عطلة مع أسرته حين تعرّض نجله للغرق، فاندفع لإنقاذه ونجح في إخراجه من المياه، لكنه ابتلع كميات كبيرة من الماء وفارق الحياة بعد لحظات. وقد نُقل جثمانه إلى مستشفى رأس الحكمة تمهيداً لاستخراج تصريح الدفن وتشييع الجنازة.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الراحل، مشيدةً بإرثه الفني في التصوير السينمائي والتلفزيوني، كما عبّر مهرجانا القاهرة السينمائي والجونة عن حزنهما، واصفين تيمور بـ”صاحب الموهبة الاستثنائية خلف الكاميرا وأمامها”.

تيمور تيمور هو خريج معهد السينما، وشارك كمدير تصوير في أعمال لافتة مثل جراند أوتيل، فرقة ناجي عطا الله، رسالة الإمام، وإبراهيم الأبيض. كما شارك كممثل في أعمال منها الجامعة والحاسة السابعة.

وقد شكّلت وفاته صدمة للوسط الفني، إذ نعاه زملاؤه بكلمات مؤثرة، واصفين إياه بـ”شهيد الأبوة”.