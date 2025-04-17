فاجعة في مصر.. إطلاق أكبر عملية لمكافحة المخدرات في تركيا وقتلى بأمريكا وألمانيا

احتجزت الشرطة التركية 525 شخصا على خلفية الاشتباه في تجارة المخدرات، وذلك خلال عملية جرت في أنحاء العاصمة أنقرة.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، في منشور على منصة “إكس”: إن “عملية “ناركوكابان – أنقرة” استهدفت بشكل مباشر بائعي المخدرات في الشوارع، والذين يعرفون محليا بـ”تورباجي”، مشيرا إلى أنهم “يشكلون أذرعا ميدانية لتجار السموم الذين يتربصون بالشباب ويستغلون منصات الاتصال القائمة على الإنترنت لترويج المواد المخدرة في الأحياء والأزقة”.

وأوضح يرليكايا أن “الاستعداد لهذه العملية استمر لمدة ستة أشهر”، وقال: “أجرينا أعمالا ميدانية وتحليلات دقيقة للغاية، وراقبنا المشتبه بهم من خلال تتبع تقني وميداني. وحرصنا على توثيق كل الأنشطة المتعلقة بالجرائم المرتكبة، بشكل فردي ومنهجي”.

وأضاف: “صباح اليوم، أعطينا إشارة الانطلاق، حيث نفذنا أكبر عملية لمكافحة المخدرات في تاريخ الجمهورية، وذلك في العاصمة أنقرة، وبدأت العملية عند الساعة الخامسة فجرا”.

وأكد يرليكايا أن “العملية شارك فيها 4768 عنصرا من الشرطة، موزعين على 1461 فريقا، إلى جانب 40 كلب كشف مدربا تدريبا خاصا، و4 طائرات مسيرة (İHA)، بالإضافة إلى عناصر دعم جوي”.

وأشار إلى أن “قوات الأمن نفذت مداهمات متزامنة شملت 626 عنوانا مختلفا في أنحاء متفرقة من العاصمة، ضمن نطاق العملية التي استغرق الإعداد لها نصف عام”.

ووجه يرليكايا شكره لجميع العناصر المشاركة في العملية، مؤكدا “أن المخدرات تُعد من أكبر التهديدات التي تواجه الإنسانية، مشددا على أن الحرب ضد تجار السموم ستتواصل بحزم وإصرار دون تهاون”.

“NARKOKAPAN-ANKARA” operasyonumuzda 525 torbacı gözaltına alındı.



Bugün sabah 05.00’da başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu Başkentimiz Ankara’da gerçekleştirdik:



Bu operasyonumuzun adı “NARKOKAPAN-ANKARA”

🟥 Operasyondaki hedefimiz özellikle… pic.twitter.com/pXugtGksTI — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 17, 2025

مصر.. وفاة ثاني لاعبي الزمالك بالسرطان في أسبوع واحد

فقدت الأوساط الرياضية المصرية، “أحد لاعبيها الشباب، سعد محمد لاعب نادي الزمالك السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع طويل مع مرض سرطان الدم (اللوكيميا)”.

وبحسب موقع “اليوم السابع”، “كان اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً قد خضع لعملية زرع نخاع عظمي العام الماضي 2023 بعد عودة المرض الخبيث الذي كان قد شُفي منه سابقاً في عام 2022. ورغم تدهور حالته الصحية في الأشهر الأخيرة، واصل اللاعب مقاومته للمرض، حيث أدى مناسك العمرة خلال شهر رمضان الماضي ونشر صوراً له من الحرم المكي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، في مشهد أظهر قوة إيمانه وتعلقه بالحياة”.

يذكر أن “سعد محمد” كان قد انضم إلى صفوف نادي الزمالك في سن مبكرة، حيث بدأ مسيرته الكروية عبر أكاديمية النادي قبل أن يصاب بالمرض الذي أجبره على التوقف عن الملاعب. وقد تلقى خلال رحلته مع المرض دعمًا كبيرًا من جماهير القلعة البيضاء والمشجعين المصريين”.

وفي 12 أبريل الجاري، “توفي إبراهيم شيكا، اللاعب السابق في نادي الزمالك المصري، بعد صراع طويل مع مرض السرطان”.

مقتل 3 أشخاص في ولاية ألاباما الأمريكية

قتل 3 أشخاص جراء اصطدم قاربين خلال بطولة صيد أسماك في ولاية ألاباما الأمريكية.

وقالت رابطة “ميجور ليج فيشينج” في بيان إن “الحادث وقع أمس الأربعاء خلال اليوم الثاني من بطولة “تاكل ويرهاوس إنفيتيشينال” التي أقيمت في بحيرة لويس سميث، وهي وجهة ترفيهية شهيرة تقع على بعد نحو 70 ميلا شمال مدينة برمنغهام”.

وأوضحت وكالة تطبيق القانون في ولاية ألاباما، التي تتولى التحقيق في الحادث أن “قارب صيد “باس” اصطدم بقارب من نوع “سنتر كونسول” في وقت مبكر من صباح الأربعاء، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متن القارب”، وحددت الوكالة “هوية أحد القتلى، وهو جوي م. بروم، البالغ من العمر 58 عاما، من ألتونا”.

ومن جهتها، أفادت رابطة صيد الأسماك الرئيسية (WBMA) “بوفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة ثلاثة آخرين بعد حادث القوارب المتعددة”.

وأضافت رابطة صيد الأسماك الرئيسية أن “الحادث شمل أيضا فلينت ديفيس، وهو صياد محترف من ليسبورغ، جورجيا”.

وقالت رابطة صيد الأسماك الرئيسية في بيان: “احتراما للمتورطين، ولضمان دقة جميع المعلومات، لن يتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي”.

وبحسب اسوشيتد برس، تسبب الحادث بإلغاء “الجولة الثالثة الأخيرة من المسابقة، والتي كانت مقررة اليوم الخميس، وكان الصيادون المحترفون يتنافسون على جائزة كبرى تصل إلى 115 ألف دولار”.

Major League Fisherman, Flint Davis identified among two killed in multi-boat collision on Smith Lake near Burr’s Island https://t.co/sby0OhuqH3 pic.twitter.com/4besT40CgS — GHLiveReports (@Grhavit) April 16, 2025

Images from Cullman boating incident Wednesday Morning. Major League Fishing confirms Flint Davis, a MLF fisherman was involved in the multi boat incident. At this time one fatality is confirmed. We will continue to provide updates.



Full story here:https://t.co/oDVatl0H9S pic.twitter.com/liNltlhKIl — ABC 33/40 News (@abc3340) April 16, 2025

We are on scene of a deadly boat accident that happened on Smith Lake this morning during the Major League Fishing Tournament. We know one person is dead and a fisherman with the tournament was involved. pic.twitter.com/glLugJt1AT — Gillian Brooks (@GillianBNews) April 16, 2025

انفجار قوي في موقع لاختبار الصواريخ بولاية أمريكية



وقع انفجار قوي في موقع اختبار للصواريخ تابع لشركة “نورثروب غرومان” شمالي ولاية يوتا الأمريكية، أمس الأربعاء، مما أدى إلى تدمير مبنى، “ولم ترد تقارير عن أي وفيات أو إصابات بشكل أولي في موقع الانفجار”، وفقا للشرطة.

هذا “وتحتفظ شركة “نورثروب غرومان” للطيران والدفاع بوجود كبير في الولاية، حيث تصنع وتختبر محركات الصواريخ الصلبة”.

The Northrop Grumman explosion was seen a mile away 👇



FULL STORY: https://t.co/iWdCVvCv2U



📍 : Box Elder County

📸: Chad Christensen pic.twitter.com/YYaqsozszW — KUTV2news (@KUTV2News) April 16, 2025

هبوط اضطراري لطائرة أميركية بعد “اصطدام أرنب” بالمحرك

اضطرت طائرة تابعة لشركة “يونايتد إيرلاينز” الأميركية إلى الهبوط اضطرارياً في مطار دنفر بولاية كولورادو، بعد اندلاع حريق في أحد محركاتها، يُعتقد أن سببه دخول أرنب بري إلى المحرك قبيل الإقلاع.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي “ومضات لهب متكررة تنبعث من المحرك رقم 2 للطائرة، بعد وقت قصير من إقلاعها باتجاه مدينة إدمونتون في كندا. وسمع طاقم الطائرة في بث مباشر يطلب فحص المحرك، فيما أكد الطيار أن “أرنباً مرّ عبر المحرك”، مضيفاً: “هذا يكفي”.

وقال أحد الركاب إن “دويًا قويًا سُمع داخل الطائرة، على ما يبدو لحظة اصطدام الأرنب بالمحرك، ما أعقبه اهتزاز عنيف أثناء صعود الطائرة”.

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية “بأن الطائرة، التي كانت تقل 153 راكبًا و6 من أفراد الطاقم، عادت بسلام إلى مطار دنفر، وتم التأكد من سلامة جميع من كانوا على متنها”.

وفي بيان رسمي، أكدت شركة “يونايتد إيرلاينز” أن “الطائرة عادت إلى المطار احترازيًا، لمعالجة “احتمال اصطدام بحيوانات برية”، دون الإشارة إلى نوع الحيوان بشكل مباشر”.

وتشير بيانات إدارة الطيران الفيدرالية إلى “تسجيل أكثر من 20 ألف حادث اصطدام لطائرات مع حيوانات برية في عام 2024 وحده، معظمها كانت مع الطيور، بينما لم تُسجل سوى أربع حوادث فقط تتعلق بأرانب خلال العام نفسه”.

United Airlines flight engine catches fire after takeoff due to a rare RABBIT strike pic.twitter.com/D3Ne0SfsuN — Breaking911 (@Breaking911) April 16, 2025

Chaos on a United Airlines flight heading to Edmonton after one of the engines caught on fire due to what the airline called a ‘wildlife strike.’



After the crew declared a mayday and shut down the right engine, the plane made an emergency landing in Denver, its original point of… pic.twitter.com/NDC8dGdkD1 — YEGWAVE (@yegwave) April 16, 2025

حادث جديد في ألمانيا.. الشرطة تقتل رجلاً اعتدى على سيارة في كونستانز

أعلنت السلطات الألمانية أن “الشرطة في جنوب غربي البلاد قتلت رجلاً يبلغ من العمر 64 عامًا بعد أن هاجم سيارة بفأس، بينما كانت أم وطفلها بداخلها، وذلك في بلدة هيلزينجن القريبة من مدينة كونستانز”.

وبحسب بيان رسمي، نقلته وكال “اسوشيتد برس”، “قام الرجل بتحطيم نافذة السيارة باستخدام فأس، لكنه سمح للأم وطفلها بمغادرتها دون أن يصيبهما بأذى. وسارع شاهد عيان إلى الاتصال بخدمات الطوارئ، لتتوجه الشرطة على الفور إلى مكان الحادث”.

وأضافت، “لدى وصول الضباط إلى الموقع، واجههم الرجل وهو لا يزال يحمل الفأس، مما أسفر عن إصابة شرطية بجروح طفيفة. وعلى إثر ذلك، أطلق عناصر الشرطة عدة طلقات باتجاه المهاجم، أصابته بجروح قاتلة”.

وقالت السلطات “إن محاولات إنعاش الرجل لم تنجح، حيث توفي في موقع الحادث، وتولى مكتب شرطة الجرائم الحكومية التحقيق في الحادثة، كما هو متبع في مثل هذه الحالات”.

وذكرت صحيفة “سودكورير” الألمانية “أن الرجل كان معروفًا بسلوكه العدواني، وكان قد أثار مشكلات عدة في المدينة. ووفقاً للتقرير، فقد بدأ يوم الحادث بإهانة عدد من الأطفال، قبل أن يتوجه نحو السيارة التي كانت فيها الأم وطفلها، ويبدأ بضربها باستخدام فأس”.

وتعد هذه الواقعة الثانية من نوعها خلال أيام قليلة، إذ “توفي رجل آخر يبلغ من العمر 48 عامًا الأسبوع الماضي في مدينة شرامبيرج، بعد إطلاق الشرطة النار عليه، وكان قد فرّ في وقت سابق من عيادة للأعصاب وواجه عناصر الشرطة بسلوك عدائي”.

إصابة أربعة أشخاص بإطلاق نار في جامعة ولاية فلوريدا

قالت وسائل إعلام أمريكية، إنه “تم نقل أربعة أشخاص على الأقل إلى المستشفى عقب إطلاق نار في جامعة ولاية فلوريدا”.

وذكرت شبكة “CNN” الأمريكية أنه “تم القبض على مشتبه به بعد إطلاق نار في الجامعة”.