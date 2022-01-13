فاسينو: نحتاج إلى مبادرة من أوروبا وأمريكا بشأن ليبيا

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي بييرو فاسينو، إنّه ثمّة حاجة ماسة إلى مبادرة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإنهاء انسداد عملية الاستقرار في ليبيا

وأوضح فاسينو أنّ عدم وجود تدخلات فورية أو على الأقل في الوقت المناسب من الاتحاد الأوروبي وواشنطن، يعني وجود خطر من احتمالية استيلاء روسيا وتركيا والإمارات ومصر والجهات الفاعلة الأخرى التي تحركها المصالح الاستعمارية وغير الاستعمارية على ليبيا.

وتابع فاسينو أنّه بالرغم من جهود إيطاليا وفرنسا وألمانيا، إزاء الانتخابات إلاّ أنها تأجلت والالتزام بموعد الانتخابات المحدد لم يكن ممكنا. مضيفا خشيته من تأجيل جديد للانتخابات بعد شهرين، وهو ما سيكون بمثابة إشارة قاطعة لإرادة القوى الإقليمية في إبقاء شرق وغرب وجنوب ليبيا تحت سيطرتها.