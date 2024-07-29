«فاغنر» تعلن عن خسائر في قتال مع مسلحي «الطوارق» بمالي

أعلنت مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة، اليوم الاثنين، أن مقاتليها وجنودا ماليين تكبدوا خسائر خلال قتال شرس مع مسلحي الطوارق قرب حدود مالي مع الجزائر.

وقالت فاغنر،في بيان نادر، إن قواتها قاتلت إلى جانب الجنود الماليين في الفترة من 22 إلى 27 يوليو، وإن مقاتليها كانوا بالقرب من بلدة تين زاوتين بقيادة سيرغي شيفتشينكو الذي يُعرف باسم بوند.وأوضحت المجموعة المسلحة على تليغرام «في اليوم الأول، قضت مجموعة بوند على معظم المسلحين وأجبرت البقية على الفرار.

وأضافت أن عاصفة رملية سمحت للمسلحين بإعادة تنظيم صفوفهم وزيادة أعدادهم إلى ألف عنصر.كما أضافت أنها صدت هجوما جديدا، لكن النيران الكثيفة التي أطلقها المسلحون أثرت على فاغنر والجيش المالي، حيث أسفر الهجوم عن مقتل شيفتشينكو.