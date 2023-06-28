«فاغنر» في بيلاروسيا.. بولندا تدق ناقوس الخطر.. دعوة لـ «الناتو» أن يستيقظ

قال الرئيس البولندي أندريه دودا إنّ على حلف شمال الأطلسي «الناتو» أن يكون يقظا في ضوء التخطيط لنقل مقاتلي «فاغنر» إلى بيلاروسيا.

وأضاف دودا، في مؤتمر صحفي خلال زيارة للعاصمة الأوكرانية كييف، أنّه لا يستبعد أن يشكل وجود «فاغنر» في بيلاروسيا خطرا على بولندا وليتوانيا اللتين ستبذلان قصارى جهدهما لضمان انضمام أوكرانيا إلى الناتو في أسرع وقت ممكن.

وسأل دودا -خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والليتواني غيتاناس ناوسيدا- عن «الهدف من إعادة التموضع هذه».

ورأى زيلينسكي أنّ على «الناتو» أن يقول بالإجماع للمجتمعين البولندي والليتواني إنّه في حال وطأت قدم عنصر من «فاغنر» أرض ليتوانيا أو بولندا، فعندها سيتم القضاء على كل عناصر «فاغنر» أينما وجدوا.

واعتبر الرئيس الأوكراني أن القمة المقبلة للحلف التي تستضيفها العاصمة الليتوانية فيلنيوس يوم 11 يوليو المقبل هي »منصة ممتازة لتمرير رسالة كهذه».