فاغنر وشركة طيران مقرها الإمارات.. في قائمة العقوبات الأمريكية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على عدد من الشركات والكيانات والأفراد متهمين بدعم نشاط شركة فاغنر الروسية.

وذكرت الوزارة أن العقوبات شملت شركة طيران كراتول ومقرها في الإمارات تستخدمها فاغنر لنقل الأفراد والمعدات بين دول إفريقية منها ليبيا.

وأشارت الوزارة إلى أن شركة كراتول ساعدت في رعاية وتقديم دعم مالي أو مادي أو لوجستي أو تقني أو سلع أو خدمات لدعم فاغنر، وأنه جرى حظر ممتلكاتها ومصالحها في أمريكا.

وتأتي العقوبات المفروضة بعد أيام من إعلان البيت الأبيض تصنيف مجموعة فاغنر الروسية منظمة إجرامية دولية، بسبب ارتكابها فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع.