فانس: القادة الأوروبيون فوجئوا باتصال ترامب الفوري بالرئيس الروسي

كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن قادة الدول الأوروبية لم يتوقعوا أن يتصل الرئيس دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين مباشرة عقب اجتماع عقد في البيت الأبيض يوم 18 أغسطس، حيث جمع ترامب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وعدداً من قادة الاتحاد الأوروبي.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، وصف فانس قرار ترامب المفاجئ بالاتصال الفوري ببوتين، قائلاً إن ترامب وصف اللقاء بأنه “اجتماع جيد”، وأضاف: “قال الرئيس: سأتصل بفلاديمير بوتين لأرى ما سيقول. وسأله الحضور: هل ستتصل به الأسبوع المقبل؟ فأجاب ترامب: لا، كم الساعة الآن في موسكو؟ سأتصل به الآن”. وأوضح أن الحضور الأوروبيين أعربوا عن دهشتهم وحاولوا إقناع ترامب بضرورة التحضير للاتصال، لكنه تجاهل تلك التحفظات.

وفي تفاصيل إضافية، أوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في تصريحات لقناة “فوكس نيوز” أن ترامب أرسل رسالة مستعجلة قصيرة إلى بوتين يُبلغه فيها نيته الاتصال، ووافق بوتين على الانتظار 15 دقيقة لتلقي المكالمة، قائلاً: “سأنتظر مكالمتك خلال 15 دقيقة، أو يمكنك الاتصال بي غداً”.

وأكد بيسنت أن هذه الخطوة تعكس توقع بوتين للاتصال ورغبته في الحفاظ على قنوات الحوار مع واشنطن.

وجاء الاتصال الهاتفي بين ترامب وبوتين، الذي استمر نحو 40 دقيقة، في حضور ممثلي الدول الأوروبية وزيلينسكي، حيث ناقش الرئيسان نتائج المحادثات في واشنطن ودعما مواصلة الاتصالات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا، واتفقا على بحث إمكانية رفع مستوى تمثيل موسكو وكييف في المفاوضات.

من جانبه، وصف نائب الرئيس فانس بوتين بأنه سياسي يحسب حساباته بدقة ويهتم بمصالح روسيا، مؤكداً أن بوتين أكثر ليونة في التواصل مما تُظهره وسائل الإعلام الأمريكية، لكنه حذر للغاية.

وقال فانس: “أعتقد أن أحد أسباب احترامه لرئيس الولايات المتحدة هو معرفته أن الرئيس يهتم بمصالح الشعب الأمريكي”.

تأتي هذه التصريحات وسط تطورات متلاحقة في العلاقات بين واشنطن وموسكو، وسط محاولات لإيجاد حلول سياسية للأزمة في أوكرانيا.