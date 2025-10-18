«فانس وويتكوف» في زيارة رسمية إلى إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس سيقوم بزيارة رسمية إلى إسرائيل يوم الاثنين المقبل، برفقة المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في أول زيارة له منذ توليه المنصب.

ومن المقرر أن يناقش المسؤولان الأميركيان الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، والتي تتضمن 20 بنداً، وسط ضغوط أميركية متواصلة لضمان تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك استعادة جثث الضحايا، ومنهم عدد من المواطنين الأميركيين.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست وموقع واينت عن مصادر مطلعة أن ويتكوف كان على اتصال دائم بالأطراف المعنية، وأشرف عن كثب على تقدم تنفيذ الخطة، بينما شدد أحد المصادر على أن “الولايات المتحدة منخرطة بالكامل في هذا الجهد، ولم تظهر أي مؤشرات على تخفيف الضغط”.

وكان من المقرر أن يزور فانس إسرائيل في مايو الماضي، عقب مشاركته في مراسم تنصيب البابا ليون الرابع عشر في روما، إلا أن الزيارة أُلغيت حينها لأسباب لوجستية.

تأتي الزيارة وسط مرحلة حساسة في ملف غزة، مع تصاعد الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع ودفع عملية السلام، في وقت تسعى فيه إدارة ترامب لتعزيز نفوذها في المنطقة عبر مبادرات دبلوماسية جديدة.