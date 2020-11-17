فاوتشي: نتيجة لقاح «موديرنا» مُذهلة حقا

مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، يوم أمس الاثنين، أعرب عن سعادته بإعلان شركة “موديرنا” الأمريكية أن لقاحها التجريبي المضاد لكورونا فعال بنسبة تقارب الـ95%.

وقال فاوتشي، عضو الخلية الرئاسية لمكافحة فيروس كورونا، لوكالة “فرانس برس”: “فكرة امتلاكنا لقاحا فعالا بنسبة 94.5%، رائعة بشكل مذهل”، مؤكدا أن هذه النتيجة “مذهلة حقا”، ولا يعتقد أن أحدا كان يتوقع أن تكون “جيدة إلى هذا الحد”.

وذكر إن “كثيرين من الناس كانت لديهم تحفظات على هذه التكنولوجيا التي لم تكن قد اختبرت بعد وأثبتت فعاليتها”، لافتا إلى أن “البعض انتقدهم على ذلك”.

كما أعلن تحالف شركتي “فايزر” الأمريكية “وبايونتيك” الألمانية الأسبوع الماضي، أن لقاحه التجريبي المضاد لكورونا، والذي يستند إلى نفس التكنولوجيا، أثبت فعالية بنسبة 90% في منع الإصابة بالفيروس.

وأشار فاوتشي لـ”فرانس برس”، إلى أن هاتين النتيجتين تؤكدان “سلامة هذه التكنلوجيا”، لأن “البيانات تتحدث عن نفسها بنفسها”.

وتابع: “أعتقد أنه عندما يكون لديك لقاحان مثل هذين اللقاحين اللذين أثبتا فعاليتهما بنسبة تزيد عن 90% لن تكون التكنولوجيا مضطرّة لأن تقدّم مزيداً من الإثباتات”.

كما حذر خبير الأمراض المعدية من أنه “لا يزال هناك طريق طويل أمامنا لنقطعه”، منبها من “الصعوبات اللوجستية التي تعترض عملية نقل جرعات اللقاح” ومعربا عن قلقه العميق من “الثقافة المناهضة للقاحات التي تسود في أوساط شريحة واسعة من الأمريكيين”.

وأضاف: “هناك شعور واسع مناهض للقاحات في هذا البلد، ( الولايات المتحدة)، ويجب أن نكون قادرين على التغلب عليه، وإقناع الناس بالتطعيم، إذ لا نفع لأي لقاح عالي الفعالية، إذا لم يتم تطعيم أحد به”.

وأعلنت شركة “موديرنا” الأمريكية، يوم أمس، أن فعالية لقاحها ضد فيروس كورونا أثبت، حسب البيانات المؤقتة للمرحلة الأخيرة من الاختبارات السريرية، فعاليته بنسبة 94.5%.

جدير بالذكر أن لقاح “موديرنا” يرتكز على تكنولوجيا حديثة، تقوم على إدخال تعليمات وراثية إلى الخلايا البشرية، لتحفيزها على إنتاج بروتين مطابق لبروتين فيروس كورونا، وإحداث استجابة مناعية ضد هذا البروتين، وفق “فرانس برس”.