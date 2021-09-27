فايزر: الحياة ستعود لطبيعتها خلال عام

قال الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر” الأميركية للأدوية ألبرت بورلا، إن الحياة الطبيعية ستعود مجددا خلال عام، لكن من المرجح أن يكون من الضروري تلقي جرعة سنوية من لقاحات كورونا.

ونقلت شبكة “سي إن بي سي” عن رئيس الشركة قوله، إن شركته تستعد خلال أيام لتقديم طلب للحصول على تصريح من الحكومة الأمريكية باستخدام لقاحها للأطفال بين 5 إلى 11 عامًا.

وأكد رئيس “فايزر” أن إنتاج شركته منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر سيصل إلى ملياري جرعة من اللقاح، على أن تنتج مليار جرعة أخرى بحلول نهاية 2021، ليصبح الإجمالي ثلاثة مليارات جرعة خلال عام واحد.

وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية بجرعات معززة من لقاح Pfizer وBioNTech للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر، وغيرهم من الأميركيين المعرضين للخطر.