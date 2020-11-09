«فايزر» و«بيوأنتك» تزّف أخبار سارة.. نتائج لقاح كورونا واعدة

أعلنت شركتا Pfizer وBioNTech اليوم الاثنين، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح.

وتوقعت شركة BioNTech الألمانية وشريكتها Pfizer الأمريكية أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميا قبل انتهاء الشهر الجاري.

وأكدت الشركتان أن اللقاح أظهر فعاليته في 90% من الحالات، دون وجود ملاحظات جدية تخص سلامة التطعيم به.

وقالت “فايزر” في بيان اليوم، إنها ستتقدم بطلب طارئ لترخيص استخدام اللقاح في نهاية نوفمبر الجاري، كما وصفت إعلان نتائج تجاربها على اللقاح المنتظر، بأنه “يوم عظيم للعلم والإنسانية”.

وتأمل شركة فايزر “Pfizer” بأن تكون أول شركة أمريكية لتصنيع الأدوية تكشف عن بيانات ناجحة من المرحلة الأخيرة من تجربة لقاح فيروس كورونا COVID-19، قبل منافستها مودرن.

ومن المقرر أن تجري لجنة مراقبة البيانات أول تقييم لها لأداء اللقاح بعد إصابة 32 مشاركًا في التجربة بفيروس كورونا الجديد.

وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، إنه بحلول نهاية العام، تقدر الشركة أنها تستطيع تزويد الولايات المتحدة بـ40 مليون جرعة من لقاح كوورنا، كما أنها اتفقت معها لإطلاق اللقاح بحلول مارس 2021، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

وتوقع بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، أن تتمكن شركة فايزر من تزويد الولايات المتحدة بـ40 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية العام.

وأضاف بورلا أن الشركة قد تصدر بيانات حول ما إذا كان اللقاح يعمل أم لا في وقت مبكر من هذا الشهر، هذا الاحتمال يبدو الآن ضئيلاً في أحسن الأحوال وخصوصا أن عقد الشركة مع الحكومة الأمريكية يتطلب منها تسليم لقاح لفيروس كورونا بحلول مارس الماضى.

وفي سياقٍ ذي صلة، أكد الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن أنه يرى مؤشر أمل في إعلان شركتي “فايزر” و”بيوأنتيك” التوصل إلى لقاح فعّال بنسبة 90% للوقاية من كوفيد-19 محذّراً من أن المعركة لا تزال طويلة.

وقال بايدن في بيان: “أهنئ النساء والرجال اللامعين الذين ساهموا في تحقيق هذا الاختراق وفي إعطائنا سببا للشعور بالأمل”.

وأضاف: “من المهم أيضاً في الوقت نفسه الإدراك أن انتهاء المعركة ضد كوفيد-19 سيستغرق أشهراً إضافية”.

ونوه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى أن لقاح شركة “فايزر” ضد فيروس كورونا سيستغرق شهورا قبل أن يكون هناك تطعيم على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت بايدن إلى أن إعلان شركة “فايزر” خبر ممتاز، لكنه حذر من أن التطعيم على نطاق واسع لا يزال على بعد أشهر وأن الأمريكيين بحاجة إلى الاستمرار في ارتداء الأقنعة والحفاظ على المسافات الاجتماعية.

وتابع بايدن في بيانه: “أخبار اليوم هي أنباء رائعة لكنها لا تغير هذه الحقيقة. إعلان Pfizer يبشر بفرصة تغيير ذلك العام المقبل، لكن المهام التي أمامنا الآن تظل كما هي”.

الصحة العالمية: قد نوزع لقاح كورونا على الشرائح الأكثر عرضة للإصابة حتى مارس

من جهتها أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه قد يتم توزيع لقاح ضد فيروس كورونا على الشرائح الأكثر عرضة للإصابة بالمرض في العالم حتى مارس 2021، مما سيغير جذريا سير الجائحة.

وقال كبير مستشاري المنظمة بريوس أيلورد في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن نتائج اختبارات اللقاح الذي تطوره شركتا “BioNTech” الألمانية و”Pfizer” الأمريكية إيجابية جدا، لكنه أضاف أن هناك عملا أكبر يجب القيام به لاحقا.

وأشار إلى أن العالم قد يتمتع بإمكانية توزيع لقاح ضد فيروس كورونا بين شرائح السكان الأكثر عرضة للمرض حتى مارس 2021، مشيرا إلى أن ذلك “يمكن أن يغير جذريا” سير الجائحة.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس في أكتوبر الماضي أن العالم قد يحصل على لقاح جاهز ضد فيروس كورونا المستجد حتى نهاية عام 2020 الجاري.

هذا وأعلنت شركة في أستراليا، اعتزامها البدء بإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا (Kovid-19)، قريباً دون انتظار انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب عليه.

وأوضحت شركة التكنولوجيا الحيوية العالمية ” CSL”، اعتزامها البدء بإنتاج لقاح ” Oxford-AstraZeneca” المضاد لكورونا، في مختبر بمدينة ملبورن الأسترالية.

وفي تصريحات أدلى بها لشبكة ” ABC News” الإخبارية، قال الدكتور أندريه ناش، رئيس القسم العلمي في الشركة المذكورة، إن اللقاح الذي يعتزمون إنتاجه، سيكون في متناول الجميع خلال فترة قصيرة، في حال حصلوا على نتائج إيجابية من التجارب السريرية.

وأضاف أنهم سيطرحون اللقاح في الأسواق، دون انتظار المصادقة على المرحلة الأخيرة منها.

ومن المتوقع أن تنتهي تجارب المرحلة الثالثة على اللقاح، بحلول نهاية العام الحالي.

وكانت أستراليا قد أعلنت في وقت سابق، إبرامها اتفاقاً بقيمة 1.7 مليار دولار لشراء لقاء كورونا الذي تم تطويره بالشراكة بين شركة “AstraZeneca” (شركة بريطانية سويدية) وجامعة أوكسفورد البريطانية.

وأوضحت الحكومة الأسترالية أن اللقاح سيكون متاحاً للجميع، في بدايات عام 2021، وسيتم توزيعه مجاناً على الشعب.

أسواق الأسهم تصعد بقوة بعد الإعلان عن لقاح كورونا

في غضون ذلك، صعدت أسواق المال حول العالم بقوة، اليوم الاثنين، بعد إعلان شركتي “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وفتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد، وقفز مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4.66 بالمئة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 3.5 بالمئة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 1.26 بالمئة، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء.

وفي أوروبا، شهدت مؤشرات جميع أسواق الأسهم صعودا قويا، الإثنين، ووصل معظمها خلال التعاملات إلى أعلى مستوى في 6 أشهر.

وبحلول الساعة “14:10 ت.غ”، كانت مكاسب مؤشرات جميع الأسواق الأوروبية بين 2 و8 بالمئة.

وصعد مؤشر “يورو ستوكس” بحوالي 7 بالمئة، وزاد مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 5.68 بالمئة، فيما سجل مؤشر كاك الفرنسي مكاسب تجاوزت 8 بالمئة، وصعد مؤشر داكس الألماني بأكثر من 6 بالمئة.

وارتفع سهم “فايزر” بنسبة 9 بالمئة بينما قفز سهم “بيونتيك” بنسبة 16 بالمئة.