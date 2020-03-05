فايز السراج.. يقبل أوراق اعتماد سفيري غانا والصومال

اكدا على حرصهما على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والإسهام في الجهد الأفريقي والدولي [فيس بوك]

تسلم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج، صباح اليوم الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، أوراق اعتماد كل من سعادة السفير سامويل أدوتي أنوم سفيرا لجمهورية غانا، وسعادة السفير محي الدين كالموي سفيراً فوق العادة لجمهورية الصومال، بحضور وزير الخارجية السيد محمد طاهر سيالة، ومدير الإدارة الافريقية بوزارة الخارجية السيد خليفة الرحيبي.



وألقى كل من السفيرين المعتمدين كلمة خلال الاحتفالية عبر فيها عن شكره لرئيس المجلس الرئاسي على حسن الاستقبال وقبول أوراق اعتماده، مؤكدا على دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والإسهام في الجهد الأفريقي والدولي المبذول لمساعدة الشعب الليبي على الخروج من الأزمة الراهنة.



كما عبر كل منهما عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.



من جانبه أعرب السيد الرئيس عن سعادته لاستلام أوراق اعتماد سفيري الدولتين الصديقتين مثمنا موقف بلديهما الرافض للعدوان والداعم لليبيا ولمسار التسوية السياسية، الذي يقود إلى دولة مدنية ديموقراطية.

وتمني السيد الرئيس التوفيق للسفيرين، معرباً عن أمله في أن يعمل السفيران على تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا وكل من غانا والصومال.

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