فاينانشيال تايمز: الرئيس الصيني «رفع صوته» بوجه ترامب!

كشفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” نقلاً عن سبعة مصادر مطّلعة على مجريات المحادثات، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ رفع صوته على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مفاوضات جرت مؤخرًا، في نقاش اتسم بتوتر لافت حول قضايا الأمن الإقليمي في شرق آسيا.

وبحسب المصادر، فقد بدا الرئيس الصيني شي جين بينغ أكثر حدة وانفعالًا عند التطرق إلى ملف زيادة اليابان لإنفاقها العسكري، إلى جانب توجهات تتعلق بتخفيف القيود الدستورية على قواتها الدفاعية، إذ اعتبر ذلك تهديدًا مباشرًا للاستقرار والسلام في المنطقة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذا الجزء من القمة وُصف بأنه الأكثر سخونة خلال اللقاء، الأمر الذي فاجأ مسؤولين أمريكيين، خاصة أن ملف اليابان لم يكن مدرجًا ضمن جدول النقاشات المخطط لها مسبقًا.

وفي المقابل، نقلت تقارير صحفية يابانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دافع عن موقف طوكيو، مشيرًا إلى أن تعزيز القدرات الدفاعية اليابانية يرتبط بما وصفه بالتهديدات الصادرة عن كوريا الشمالية، في محاولة لتخفيف حدة التوتر خلال النقاش.

وعقب انتهاء القمة مباشرة، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالًا هاتفيًا من على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس وان” مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، مؤكّدًا دعم الولايات المتحدة لليابان وتعزيز التحالف بين البلدين.

وفي السياق ذاته، تشهد اليابان بقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي توجّهًا لزيادة الإنفاق الدفاعي نحو هدف 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب بحث سياسات أمنية جديدة تتجاوز القيود التي فُرضت بعد الحرب العالمية الثانية.

وتزامن هذا الجدل مع زيارة رسمية أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو، حيث التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ وعقدا سلسلة من الاجتماعات الثنائية.

في المقابل، نفت وزارة الخارجية الصينية صحة ما ورد في تقرير “فاينانشيال تايمز”، إذ أكدت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ أن ما جرى تداوله بشأن توجيه انتقادات حادة من الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى رئيسة الوزراء اليابانية خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “لا يتوافق مع المعلومات المتوفرة لدى بكين”، ووصفت تلك الروايات بأنها “مجرد شائعات إعلامية”.

وأضافت أن الصين نشرت المعلومات الرسمية المتعلقة بلقاء القيادتين الصينية والأمريكية، مؤكدة أن موقف بكين من العلاقات الصينية اليابانية “ثابت وواضح ولا يتغير”.