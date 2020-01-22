فتاة أفغانية من ذوي الاحتياجات الخاصة تبدع بالرسم بفمها

فتاة لم تتلق التعليم أبداً في حياتها، ورسمت 250 لوحة فنية. [تي أر تي]

ترسم الفتاة الأفغانية “ربابة محمدي” التي تعاني من شلل في الذراعين والساقين، لوحات فنية، باستخدام الفرشاة بفمها، حيث تعيل أسرتها عن طريق بيع لوحاتها.

تقول محمدي (20 عاماً) إنها تأثرت من زهرة شاهدتها على التلفاز عندما كانت صغيرة وبدأت بالرسم حينها.

وأضافت أنها لم تتلق التعليم أبداً في حياتها، مبينة أنها رسمت 250 لوحة فنية حتى اليوم، حيث تقوم بإعالة أسرتها من خلال بيع لوحاتها.

وأضافت أنها تعطي دروساً في الرسم لـ25 شخصاً تقريباً، بينهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبيّنت أن أكبر أحلامها يتمثل في إقامة معرض في تركيا، والعيش فيها، لتعرض لوحاتها هناك.

وأكدت أنها تحب الرسم كثيراً، وأن اعاقتها لم تمنعها من الفن، داعية كل ذوي الاحتياجات الخاصة أن لا يتخلوا عن طموحاتهم، وأكدت أنهم سيحققون ما يرغبون به بالعمل والمثابرة.