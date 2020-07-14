فتاة تشنق نفسها بسبب «الحوت الأزرق»

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبرا حول قيام فتاة تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما بشنق نفسها في حي الحمدانية بمحافظة حلب السورية في ظروف غامضة.

وباشر قسم شرطة الحمدانية وفرع الأمن الجنائي إجراءات التحقيق، وجمع الأدلة، وقد تبين من خلال ذلك “أن الفتاة أقدمت على شنق نفسها بواسطة حبل على شرفة منزلها أثناء غياب والديها عن المنزل” بحسب وزارة الداخلية السورية.

وأفادت التحقيقات: “أن سبب قيامها بذلك هو تأثرها بلعبة موجودة على الانترنت تسمى (الحوت الأزرق)”، تطلب اللعبة من لاعبها أن يقوم برمي نفسه من أعلى البناء أو يشنق نفسه ليكون أقوى من الحيتان الزرقاء ، وعلى اللاعب أن يستسلم لقوانين اللعبة وطلباتها.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى مراقبة أبنائهم ومتابعتهم، وخاصة صغار السن الذين يلعبون مثل هذه الألعاب على مواقع الانترنت ولا يعلمون الأخطار الناجمة عنها، تجنبا لإلحاق الضرر والأذى بهم.