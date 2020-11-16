فتاة تُشارك عصابة لخطف رجل من أجل ابتزاز ذويه

كشفت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأثنين، عن تفاصيل واقعة اختطاف شاركت فيها امرأة مع عصابة في ارتكاب الجريمة المتمثلة في اختطاف بغرض الحصول على فدية.

وأفاد المديرية في بلاغ، بأنه بعد التطور الرهيب الذي صاحب العقلية الإجرامية وانهيار القيم الاجتماعية والأخلاقية للمجرمين، يجعل رفع مسؤلية الفرد بالتيقظ والحرص على نفسه وممتلكاته ضرورياً كي لا يكون عرضة مستساغة للمجرمين، مشيرةً إلى أن قضية هذا اليوم غريبة بسبب أن العنصر الأساسي في الواقعة فتاة.

وبحسب المديرية، فإن الواقعة تعود إلى تلقي المجني عليه اتصالا هاتفيا من امرأة لمعاينة عقارات يمكلها كان قد سبق وعرضها للبيع.

وأضافت المديرية أن مالك العقار توجه لمقابلة السيدة فباغثه 3 أشخاص وقيدوه ووضعوه في صندوق السيارة الخلفي بغرض طلب فدية من أهله مقابل إطلاق سراحه.

وأوضحت المديرية أن أفراد أحد التمركزات الأمنية التابعة لمركز شرطة طريق المطار ارتابوا في السيارة واستوقفوها وقاموا بتفتيشها حيث عُثِر على المجني عليه مقيدا بالصندوق الخلفي للسيارة.

وأشارت المديرية إلى أنه تم ضبط الجناة أفراد التشكيل العصابي واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة الخطف وتقييد الحرية.