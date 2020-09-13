فتاة «سلوفينية» قطعت يدها للإفادة من تأمين بقيمة 450 ألف دولار

السجن لشابة سلوفينية قطعت يدها لتستفيد من التأمين.

حكم على سلوفينية في 22 من العمر بالسجن سنتين بعدما قطعت يدها بفأس مدوّرة، على أمل الاستفادة من تأمين بقيمة 450 ألف دولار، بحسب ما نقلت إذاعة “مونت كارلو” عن وكالة الأنباء السلوفينية “اس تي ايه”.

أما شريكها البالغ 30 سنة، فقد حكمت عليه محكمة ليوبليانا بالسجن 3 سنوات لدفعها على الإقدام على هذه الخطوة.

وقد قطعت يوليا أدليزيتش يدها بالكامل حتّى المعصم واتُهمت بتلفيق حادث مع 3 شركاء للاستفادة من تعويض تقدّمه شركة التأمين لها قيمته 380 ألف يورو 450 ألف دولار، فضلا عن 3 آلاف يورو 3600 دولار شهريا حتى نهاية عمرها، بحسب ما أفادت الشرطة.

وكانت المجموعة قد طلبت من 5 شركات عروضا عن بوالصها قبل فترة وجيزة.

وتولّى الشركاء نقل يوليا إلى مستشفى في ليوبليانا بعد إقدامها على فعلتها هذه لكنّ تسنّى ترميم اليد.

ويبلغ معدّل الأجور الشهرية في سلوفينيا 1000 دولار تقريبا.