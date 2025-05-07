فتحي الشبلي: ليبيا لن تكون حاوية نفايات بشرية وسنفضح من باع الوطن بثمن بخس

أكد رئيس تجمع الأحزاب الليبية، فتحي الشبلي، رفضه القاطع لما تداولته وسائل إعلام أمريكية، من بينها شبكة CNNبشأن نية الحكومة الأمريكية ترحيل مهاجرين خطرين من ذوي السوابق الإجرامية إلى ليبيا، بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، كما أوردت وكالة رويترز.

وقال الشبلي لشبكة “عين ليبيا”: إن ليبيا “لن تكون أبدًا مكبًا للنفايات البشرية، ولا مأوى للمجرمين وأصحاب السوابق الذين تسعى بعض الدول للتخلص منهم على حساب أمن واستقرار بلادنا”.

وأشار إلى أن “الجهة التي وافقت على هذا الأمر ترتكب جريمة تاريخية في حق ليبيا، وسيدفع أصحابها الثمن غاليًا”، مضيفًا: “غدًا ستنكشف الحقيقة ونعرف من باع وطنه وشرفه وعرضه بثمن بخس”.

وشدد على أن الشعب الليبي لن يقبل بهذه الإهانة، مؤكدًا أن “ليبيا ليست ساحة لتصفية حسابات الدول الكبرى، ولن نسمح بتحويلها إلى مستودع للمجرمين”.

يُذكر أن حكومة الوحدة الوطنية، أصدرت بيانًا نفت فيه علمها أو مشاركتها في أي اتفاق يتعلق بترحيل مهاجرين إلى ليبيا، مؤكدة رفضها الشديد لهذا الإجراء.

وأشار البيان إلى أن “بعض الجهات الموازية التي لا تخضع للشرعية قد تكون طرفًا في تفاهمات لا تمثل الدولة الليبية ولا تُلزمها قانونيًا أو سياسيًا”.

وشددت حكومة الوحدة الوطنية على رفضها القاطع لاستخدام الأراضي الليبية كمقصد لترحيل المهاجرين دون علمها أو موافقتها، وتتمسك بحقها الكامل في حماية السيادة الوطنية.

وكانت نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أميركي –لم يُكشف عن اسمه– قوله إن “الإدارة الأميركية تدرس منذ عدة أسابيع ترحيل مهاجرين إلى دول عدة، من بينها ليبيا”، مرجحًا أن تبدأ أولى عمليات الترحيل عبر رحلة جوية عسكرية اليوم الأربعاء، لكنه أكد في الوقت ذاته أن “الخطط لا تزال قابلة للتغيير”.