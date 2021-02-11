فتح آفاق التعاون بين بلديات ليبيا وتركيا

عُقِد بديوان وزارة الحكم المحلي في العاصمة طرابلس، اجتماع عمل ترأسه عبدالباري شنبارو وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق والمكلف بتسيير مهام الوزارة، مع وفد تركي برئاسة حسن سوفر وكيل وزارة البيئة والتمدن بدولة تركيا، وبحضور سفير تركيا في ليبيا سرحات اكسن، والدكتور عماد المنشوف مستشار المجلس الرئاسي للحكم المحلي، بالإضافة إلى عدد من عمداء البلديات في ليبيا ومسؤولين بالوزارتين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة فتح آفاق التعاون بين البلديات في دولتي ليبيا وتركيا وإمكانية عقد شراكات توامة بينها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة سُبل دعم جهاز الحرس البلدي من خلال إبرام إتفاقية تعاون.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على عدة توصيات سيتم متابعتها مع الجهات المختصة.