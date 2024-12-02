فتح آفاق التعاون مع صربيا بمجالات عديدة

استقبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، سفير جمهورية صربيا المعتمد لدى ليبيا دارقان تودورويتش، بحضور مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة عادل بخيت .

وتناول اللقاء “طرح عدة مسائل مشتركة بين البلدين”، وأكد السفير “الرغبة بإقامة منتدى اقتصادي ليبي صربي في آواخر يناير أو بداية فبراير 2025 في مدينة طرابلس”.

كما دعا الوزير “لفتح مجالات التعاون بين البلدين وعودة الشركات الصربية للعمل في ليبيا وإعطائهم الفرصة للمساهمة في المشاريع وفتح آفاق التعاون في مجالات متعددة منها الصحة والخدمات العلاجية وفتح المجال الاكاديمي للدراسة والعمل على تسهيل منح التأشيرة الصربية لليبيين الراغبين بالسفر لصربيا”.