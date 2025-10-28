فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع البوسنة والهرسك

التقى رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات المهندس عصام العول اليوم الاثنين وفدًا من دولة البوسنة والهرسك ضم دينو سليموفيتش مستشار وزير الخارجية، وعلام لوجو مدير شركة أدريا للاستثمار العقاري، ومينيت موسيتش المدير العام لشركة M.M للاستثمار العقاري، وسالم زيدان المدير العام لشركة سانا البوسنية لاستشارات الأعمال، وحارس الابيجوفيتش مدير إدارة العلاقات بشركة سانا.

وأكد العول خلال اللقاء أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي وتشجيع الشركات البوسنية على المشاركة في المعارض الدولية التي تستضيفها ليبيا، وذلك لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتبادل الخبرات بين البلدين.

وبحث الطرفان فرص التعاون في مجالات الاستثمار وتنظيم المعارض والمؤتمرات، وإمكانية إقامة فعاليات اقتصادية مشتركة تسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ليبيا والبوسنة والهرسك.

وأبدى أعضاء الوفد البوسني اهتمامهم بالاستثمار في السوق الليبي في قطاع المعارض والمؤتمرات، وأكدوا استعدادهم لتطوير مشاريع وشراكات تدعم البنية التحتية وتعزز التنمية المستدامة.