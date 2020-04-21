فتح أبواب المحاكم لتلقي شهادات ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك

عقدت لجنة رصد الأهلة بدار الإفتاء الليبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الثاني برئاسة مدير إدارة الفتوى والبحوث، وذلك لوضع الترتيبات الأخيرة لتحري هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441 هجري.

وحددت اللجنة أربعة مواقع للرصد وهي: “طرابلس، والجبل، وشرق البلاد، وجنوبها”.

كما طلبت دار الإفتاء من المجلس الأعلى للقضاء مراسلة رؤساء المحاكم، بشأن فتح أبواب المحاكم الجزئية؛ لتلقّي شهادات المواطنين حول ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

من جانبه قام المجلس بتكليف المحاكم بفتح أبوابها أمام الناس تلك الليلة، وسماع الشهادات عن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

وتلقت المحاكم الجزئية تكليفا بفتح أبوابها أمام الناس للإدلاء بشهادات رؤية الهلال.

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