فتح الأقصى المُبارك أمام المصلين في شهر رمضان

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، فتح المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، في شهر رمضان الكريم المقبل، الذي يبدأ منتصف إبريل المقبل.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى عزام الخطيب، تأكيده على جهوزية إدارة المسجد “لاستقبال الشهر الفضيل، حيث ستفتح أبواب المسجد الأقصى لجميع المصلين”.

وكانت دائرة الأوقاف، وهي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، والتابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، قد علّقت استقبال المصلين بالمسجد في شهر رمضان الماضي، بسبب انتشار جائحة كورونا.

وعادة ما يؤم المسجد عشرات آلاف المصلين، خلال شهر رمضان، وتصل الذروة أيام الجُمَع، حيث تصل أعدادهم إلى نحو 150 ألفا.

وما زال فيروس كورونا، ينتشر في أوساط السكان الفلسطينيين بالقدس الشرقية والمدن والبلدات العربية داخل إسرائيل، وسط تقديرات بانخفاض محتمل مع انطلاق حملة التطعيم ضد الفيروس.

وتفرض إسرائيل قيودا على وصول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى المسجد الأقصى.