فتح الطريق العام بمدينة الخمس بعد اتفاق مع المتظاهرين

أعلن جهاز دعم الاستقرار، مساء الاثنين، عن تمكنه من التوصل لاتفاق مع المتظاهرين بمدينة الخمس، وفتح الطريق العام وإزالة كافة العوائق.

وتقدم الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بالشكر لشباب مدينة الخمس على حسن تجاوبهم.

كما شدّد جهاز دعم الاستقرار على تأييده لحق التظاهر السلمي داعياً إلى تغليب صوت العقل من خلال اللجوء للطرق الشرعية التي يكفلها القانون للمطالبة بالحقوق المشروعة.

وشهدت مدينة الخمس اليومين الماضيين مظاهرات وإغلاق الطريق الساحلي احتجاجاً على قرار ضم ميناء المدينة إلى القاعدة البحرية.

في غضون ذلك، قرر مجلس النواب، خلال جلسته الرسمية في بنغازي، الاثنين، بأن قرار المدعي العام العسكري ب ضم ميناء المدينة إلى القاعدة العسكرية باطل وغير قانوني، وطالب المجلس الرئاسي اتخاذ إجراءاته لإيقاف المدعي العام العسكري عن القيام بمثل هذه الأعمال أو القرارات.