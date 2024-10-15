وزير الدفاع الروسي يجري لقاءات «جوهرية» في الصين

أجرى وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، اليوم الثلاثاء، محادثات وُصفت بالجوهرية مع نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية تشانغ يو شيا، وأنهما اتفقا على الحاجة إلى تعزيز العلاقات.

وحسب وكالة أنباء ريا نوفوستي، قال بيلوسوف: «أجرينا أمس محادثات جوهرية للغاية. لدينا وجهات نظر مشتركة وتقييم مشترك للوضع وفهم مشترك لما نحتاج إلى القيام به معاً»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي سياق آخر، قالت السفارة الروسية لدى النرويج عبر بيان على «فيسبوك» إنها ستقلص عدد موظفيها القنصليين إلى اثنين بعد طلب قدمته السلطات النرويجية.

وذكر البيان: «بموجب طلب من الجانب النرويجي بتقليص عدد (الموظفين) بحلول 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، فإننا سنخفض عدد الدبلوماسيين في القسم القنصلي بالسفارة إلى دبلوماسيين اثنين فقط».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في أوسلو في بيان مكتوب: «هذه ليست مسألة طرد دبلوماسيين من النرويج».

وفي أبريل (نيسان)، طردت النرويج 15 مسؤولاً في السفارة الروسية قالت وزارة الخارجية النرويجية إنهم مسؤولو مخابرات يعملون تحت غطاء مناصب دبلوماسية.

ووصفت السفارة الروسية في أوسلو في ذلك الوقت قرار النرويج بأنه «خطوة غير ودية للغاية».

وأمس، وصل وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، في زيارة رسمية إلى عاصمة جمهورية الصين الشعبية بكين، حيث سيجري سلسلة من المباحثات مع القيادة العسكرية والعسكرية السياسية في البلاد.



