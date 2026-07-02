فتح باب الترشح لانتخابات نقابة «أصحاب محطات الوقود» في ليبيا

أعلنت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عن فتح باب الترشح بالنظام الفردي لانتخاب مقاعد لجنة الأمانة العامة لنقابة أصحاب محطات توزيع الوقود والمشتقات النفطية.

ويأتي هذا الإعلان ضمن الإجراءات التنظيمية الخاصة بالاستحقاقات النقابية، حيث حددت المفوضية فترة زمنية لاستقبال طلبات الترشح تمتد لمدة سبعة أيام عمل، تبدأ من يوم الأحد الموافق 05 يوليو 2026، وتنتهي يوم الإثنين الموافق 13 يوليو 2026.

وأوضحت إدارة الانتخابات أن عملية تقديم طلبات الترشح ستتم بشكل مباشر في مقرها الكائن داخل مبنى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في منطقة سيدي المصري، على طريق الهضبة الشرقية في العاصمة طرابلس، وبجوار مبنى صندوق التضامن الاجتماعي.

ويُنتظر أن تشهد هذه المرحلة من العملية الانتخابية إقبالاً من الراغبين في الترشح لعضوية لجنة الأمانة العامة، في إطار تنظيم العمل النقابي داخل قطاع توزيع الوقود والمشتقات النفطية، الذي يعد أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بحركة الإمداد والخدمات في ليبيا.

وتعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على تنظيم هذه الاستحقاقات وفق لوائحها المعتمدة، بما يضمن سير العملية الانتخابية في بيئة تنظيمية واضحة، تبدأ من مرحلة الترشح وصولاً إلى المراحل اللاحقة من الاقتراع وإعلان النتائج.

هذا وتشهد النقابات والاتحادات المهنية في ليبيا خلال السنوات الأخيرة سلسلة من العمليات الانتخابية الهادفة إلى إعادة تنظيم الهياكل الإدارية وتفعيل دورها في تمثيل العاملين داخل القطاعات المختلفة، بما فيها قطاع المشتقات النفطية الذي يحظى بأهمية اقتصادية وتشغيلية واسعة.