فتح باب الترشح لانتخابات «نقابة الصيادلة»

أعلنت اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والإتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن “فتح باب قبول الترشح (بنظام القائمة) لانتخاب النقابات الفرعية لنقابة الصيادلة، المبينة أدناه، إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 11- 12 – 2024 ولمدة (7) سبعة أيام عمل، وذلك للتنافس على مقاعد رئاسة وعضوية النقابة الفرعية بعدد(7 سبعة) مقاعد، إضافة لعدد (2 اثنان ) عضو احتياط”.

و”تقدم طلبات الترشح بمقرات مكاتب الإدارات الانتخابية الواقع في نطاقها فروع النقابة أثناء ساعات عمل الدوام الرسمي من الساعة (9 التاسعة) صباحاً حتى الساعة (2 الثانية) مساءً، وفق الجدول التالي :

النقابة الفرعية/مكتب الإدارة الانتخابية

1- بنغازي/بنغازي/الكفرة.

2- الجفارة/ العزيزية.

3- مصراتة/مصراتة.

4- الخمس/ الخمس.

5- الزاوية الغرب/الزاوية.

6- صرمان/الزاوية.

7- الساحل الغربي/الساحل الغربي.

8- الجبل الغربي/ الجبل 1.

9- أوباري/أوباري.

10- الجفرة /سرت.

11- حوض مرزق/ أوباري.

12- زليتن/ زليتن.

#إعلان تعلن اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والإتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن فتح… تم النشر بواسطة ‏اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية ‏ في الثلاثاء، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤