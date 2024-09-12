فتح باب الترشح لانتخاب نقابة العمال

أعلنت اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “عن فتح باب الترشح لانتخاب النقابة العامة لعمال الشركة الليبية للحديد والصلب اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024 لمدة 10 أيام عمل للتنافس على منصب رئاسة وعضوية النقابة بعدد 7 مقاعد بالإضافة إلى عدد مقعدين اثنين احتياط وفق نظام القائمة”.

علماً بأن قبول طلبات الترشح ستكون بمكتب الإدارة الانتخابية مصراتة الكائن في الطريق الساحلي بمنطقة زاوية المحجوب تقاطع نقطة الإسعاف باتجاه اليسار، وذلك أثناء ساعات الدوام الرسمي من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً.