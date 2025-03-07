المفوضية تفتح باب الترشّح لانتخاب «نقابة المهن الهندسية»

أعلنت اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن فتح باب الترشح لانتخاب النقابات الأساسية لنقابة المهن الهندسية، بداية الأسبوع القادم.

وأوضحت اللجنة أنه، “ابتداء من الأحد الموافق 09 مارس 2025 حتى يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025، يفتح باب الترشح لانتخاب النقابات الفرعية الموضحة بالجدول التالي:

النقابة الأساسية، “القبة عين مارة، المكتب الواقع في نطاقة النقابة، القبة”، وفي “الأبرق القيقب، القبة”، وفي “المرج، المرج”، وفي “الأبيار، بنغازي”، و”الخمس، الخمس”، و”مسلاته، ترهونة مسلاته”، و”ترهونة، ترهونة مسلاته”، و”صرمان، الزاوية”، و”صبراته، الزاوية”، و”زوارة، الزاوية”، و”الجميل، الساحل الغربي”، و”رقدالين، الساحل الغربي”، و”العجيلات، الساحل الغربي”، و”الأصابعة، الجبل”2، “ككلة، الجبل2″، و”يفرن، الجبل2″، و”غريان، الجبل1”.