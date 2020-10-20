فتح باب الترشح لعضوية عدد من المجالس البلدية

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 20:30 | آخر تحديث: 20 أكتوبر 2020 - 19:35 نُشر: الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 20:30
ليبيا
لجنة انتخابات المجالس البلدية
اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تُعلن عن فتح باب الترشح

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، عن فتح باب الترشح أمام الراغبين في الترشح لعضوية المجالس البلدية لكل من بلديات (طرابلس المركز والزاوية الغرب).

وحددت اللجنة موعد التقديم للراغبين، بداية من يوم الأحد القادم، ويُقفل يوم الأحد 8 نوفمبر القادم.

كما أعلنت اللجنة عن فتح باب الترشح للراغبين في بلديات (صبراتة- الرجبان- القره بوللي وقصر الأخيار)، وذلك يوم 25 أكتوبر الجاري، على أن يُقفل باب الترشح في 3 من نوفمبر القادم.

وأوضحت اللجنة أن استلام ملفات الترشح يبدأ من الساعة 9 صباح ويستمر حتى الرابعة مساء بمقار اللجان الفرعية المعنية.

تعلن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عن فتح باب الترشح أمام الراغبين في الترشح لعضوية المجالس البلدية🚹🚺♿️…

Gepostet von ‎اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية‎ am Dienstag, 20. Oktober 2020

آخر تحديث: 20 أكتوبر 2020 - 19:35
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