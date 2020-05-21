فتح باب الترشح لعضوية «6» مجالس بلدية

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية ، اليوم الخميس، فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء لستة مجالس.

وهكذا يفتح باب الترشح في بلديات: ككلة، ومصراتة، وغات، وكذلك الشرقية، والقطرون، وتراغن .

وحددت اللجنة فتح باب الترشح ابتداء من يوم الاحد 7 يونيو 2020 ويستمر التسجيل حتي يوم الأحد 21 يونيو.

ويذكر أن انتخابات المجالس البلدية أجلت أكثر من عام بسبب عدوان حفتر على العاصمة طرابلس في 4 من أبريل 2019.

ودونت اللجنة رفقة منشورها مواقع إلالكترونية للإطلاع على كل المعلومات بخصوص الترشح.