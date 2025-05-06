فتح باب الترشح لـ«انتخابات النقابة العامة للمهن الإلكترونية والتبريد والأعمال الكهربائية»

أعلنت اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن فتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة لنقابة المهن الإلكترونية والتبريد والأعمال الكهربائية، وذلك وفق نظام القائمة.

وأوضحت اللجنة أن استقبال وقبول طلبات الترشح سيتم بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس، الواقع بطريق الهضبة الشرقية بجوار مبنى التضامن الاجتماعي، ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025، وحتى يوم الأربعاء 14 مايو 2025.

ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتنظيم انتخابات النقابات المهنية وفق القواعد القانونية والإجراءات المعتمدة، بما يعزز من دور النقابات في خدمة منتسبيها والمساهمة في تطوير المهن المختلفة داخل المجتمع الليبي.