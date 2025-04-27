فتح باب الترشح لـ«انتخابات النقابة العامة للبناء»

أعلنت اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عن فتح باب قبول طلبات الترشح بنظام القائمة، لانتخاب النقابة العامة للبناء والتشييد والإنشاءات”.

وأوضحت اللجنة أنه “سيتم تقديم وقبول طلبات الترشح في مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس، الكائن بطريق الهضبة الشرقية بجوار مبنى التضامن الاجتماعي، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 28 أبريل 2025، وحتى يوم الإثنين 5 مايو 2025”.

ودعت اللجنة الراغبين في الترشح إلى “التقيد بالمواعيد المحددة وتقديم المستندات المطلوبة وفق اللوائح المعتمدة”.