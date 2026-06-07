فتح باب الترشح لـ«انتخابات نقابية» جديدة

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فتح باب الترشح لانتخابات عدد من النقابات المهنية، بالتزامن مع مواصلة برامجها الرامية إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز مشاركة المرأة في العمل الانتخابي، وفق ما نشرته المفوضية عبر منصاتها الرسمية.

وأوضحت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية فتح باب تقديم طلبات الترشح بنظام القوائم لانتخاب النقابة العامة للمهن الهندسية، اعتباراً من الثلاثاء 9 يونيو 2026 وحتى الخميس 18 يونيو 2026.

وبحسب الإعلان، تُقدَّم طلبات الترشح وتُسلَّم إلى إدارة انتخاب النقابات خلال ساعات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، بمقر الإدارة الكائن داخل المبنى الإداري للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، بطريق الهضبة الشرقية، بجوار مبنى صندوق التضامن الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أعلنت الإدارة فتح باب الترشح بنظام القوائم لانتخاب النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة للنحالين خلال الفترة نفسها، من 9 إلى 18 يونيو 2026، على أن تُقبل الطلبات بمقار مكاتب الإدارات الانتخابية الواقعة ضمن نطاق النقابات الفرعية المعنية، وفق الكشوف المعتمدة من المفوضية.

وفي جانب آخر من أنشطة المفوضية، افتتحت وحدة دعم المرأة، الأحد، الدورة التدريبية الثانية ضمن سلسلة برامج التطوير المهني والقيادي للمرأة، التي تُنظم تحت شعار “نحو قيادة مؤثرة في العمل الانتخابي”، بالتعاون مع أكاديمية أطوار للتأهيل القيادي والتمكين.

وأقيمت الدورة بالمركز الإعلامي للمفوضية، في إطار جهود دعم الكفاءات النسائية وتعزيز حضور المرأة في بيئة العمل الانتخابي، حيث تستهدف 30 موظفة من مختلف الإدارات والأقسام.

ويركز البرنامج التدريبي على تنمية المهارات القيادية، وتعزيز مفاهيم القيادة الفاعلة، وتطوير مهارات التواصل وإدارة التحديات واتخاذ القرار، إضافة إلى تحقيق التوازن في الحياة المهنية وإعداد خطط التطوير الشخصي، بما يسهم في إعداد كوادر نسائية قادرة على دعم أهداف المفوضية والارتقاء بأدائها المؤسسي.