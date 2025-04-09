فتح باب التّسجيل لأعضاء لجان التّقييم والتّحكيم بمسابقة «تحدّي القراءة»

لضمان نجاح تنفيذ الدّورة التاسعة من مبادرة تحدّي القِراءة العَربي ، “اِعتمدتْ لجنة الإشراف على المبادرة لائِحة تنظيمية خاصة لمعايير وقواعد عمليات التّرشيح والتّقييم والتّحكيم بمبادرة تحدّي القِراءة العَربي”.

وبحسب ما نشرت صفحة “مبادرة تحدّي القراءة العربي- ليبيا” الرسمية على “الفيسبوك”، “سيتم تطبيق هذه اللائِحة على كافة مستويات التّحكيم لمبادرة تحدّى القِراءة بدولة ليبيا وتشمل: مستوى المدرسة، مستوى المراقبة، مستوى المنطقة التّعليمية ومستوى البلاد”.

ويُمكن “للرّاغبين بالمشاركة كأعضاء بلجان التّقييم والتّحكيم بمبادرة تحدّي القِراءة العَربي الخاصة بدولة ليبيا 2024 – 2025م التّسجيل عن طريق رابط نموذج التّسجيل المبين أدناه”.

علماً بأنّ المستهدفين بالمشاركة كأعضاء بلجان التّحكيم هم:

أعضاء هيئة التّدريس بالجامعات (اللغة العربية أو الدّراسات الإسلامية)

المُفتّشون التّربويون بمكاتب ووحدات التّفتيش التّربوي (اللغة العربية أو الدّراسات الإسلامية)

خُبراء اللغة العربية والدّراسات الإسلامية مِمّن تزيد خبرتهم عن 15 سنة

الكُتّاب والأدباء والمثقفين

معلمو وخبراء اللغة العربية والدّراسات الإسلامية المتقاعِدين

معلمو اللغة العربية والدّراسات الإسلامية مِمّن تزيد خبرتهم عن 15 سنة.

ووفق الإعلان، “سيتم اِختيار أعضاء لجان التّقييم وفق عِدّة معايير لعل أهمها الخبرة، العدد المطلوب في مستويات التّحكيم، عدد المُسجّلين بالإضافة إلى غيرها من المعايير”، علما أن “آخر موعِد للتّسجيل هو نِهاية يوم 18/4/2025”.

رابط نموذج التّسجيل: https://forms.office.com/r/rfypsZRqwp

يُمكن الاِطّلاع على لائِحة التّقييم والتّحكيم، نماذج التّقييم، دليل نموذج التّحكيم من هنا.

للراغبين بالتسجيل في ورش العمل التّعريفية لعمليات التّحكيم، يمكنكم الانضمام من هنا.

للمزيد من المعلومات عن المبادرة يمكنكم الاطلاع على الصفحة الخاصة بالمبادرة.