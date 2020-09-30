فتح باب القبول لتدريب وتأهيل الراغبين بالانخراط في المؤسسة العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، عن فتح باب القبول لتدريب وتأهيل الراغبين بالانخراط للعمل بالمؤسسة العسكرية.

ويشترط على المتقدم للدراسة بالمؤسسة العسكرية الآتي:

أن يكون المتقدم للدراسة ليبي الجنسية. أن يكون متحصلاً علي شهادة الثانوية أو مايعادلها. ألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 23 سنة. ألا يكون الطالب متزوجاً، ويتعهد بعدم الزواج خلال فترة الدراسة. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يصدر بحقه أحكام مخله بالشرف مالم يرد إليه اعتباره.

وأوضحت الووزارة أن الدراسة ستكون بإحدى الدول الصديقة.

وأشارت إلى أن مدة الدراسة لا تقل عن 3 سنوات ويتحصل الطالب بعدها على دبلوم عالي تخصصي.

هذا وسيمنح الطالب رتبة رئيس عرفاء سرية بالجيش الليبي بعد تخرجه.

كما ستصرف للطالب منحة شهرية خلال مدة الدراسة.

إعلان……. تعلن وزارة الدفاع عن فتح باب القبول للتدريب وتأهيل الراغبين بالانخراط للعمل بالمؤسسة العسكرية وفق الشروط… Gepostet von ‎وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني‎ am Dienstag, 29. September 2020