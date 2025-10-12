فتح باب القبول للطلبة بـ«المعهد العسكري للصناعات الهندسية»

أعلنت إدارة التجنيد والاحتياط برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي عن فتح باب القبول للطلبة الراغبين في الدراسة بالمعهد العسكري الفني للصناعات الهندسية من حملة دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة وحملة الشهادة الإعدادي.

أولاً: شروط القبول

أن يكون المتقدم ليبي الجنسية. أن لا يكون متزوجاً من أجنبية. أن لا يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد عن (25) سنة لحملة دبلوم المعاهد المتوسطة. أن لا يقل عمره عن (16) سنة ولا يزيد عن (21) سنة لحملة الشهادة الإعدادية. أن يكون لائقاً صحياً بناءً على الكشف الطبي. أن لا يكون محكوماً عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف إلا إذا تم رد اعتباره. أن يقدم شهادة بعدم تقاضيه مرتب من إدارة ترشيد المرتبات (وزارة العمل).

ثانياً: المستندات المطلوبة

الرقم الوطني مستخرج من السجل المدني. صورة من الإثبات الشخصي (بطاقة شخصية أو جواز سفر). شهادة الحالة الجنائية. شهادة حسن السيرة والسلوك. المؤهل الدراسي (يُعتمد بالأصل فقط). عدد (8) صور شمسية حديثة (6×4) خلفية بيضاء.

ثالثاً: أماكن التجنيد

فرع تجنيد طرابلس : غرغور، جنزور، سوق الجمعة، أبوسليم، تاجوراء.

: غرغور، جنزور، سوق الجمعة، أبوسليم، تاجوراء. فرع تجنيد جنوب طرابلس : قصر بن غشير، السواني، الزهراء، سوق الخميس، بني وليد.

: قصر بن غشير، السواني، الزهراء، سوق الخميس، بني وليد. فرع تجنيد المرقب : الخمس، ترهونة، مسلاتة.

: الخمس، ترهونة، مسلاتة. فرع تجنيد الغربية : صرمان، صبراتة، الزاوية، زوارة، العجيلات، الجميل.

: صرمان، صبراتة، الزاوية، زوارة، العجيلات، الجميل. فرع تجنيد الوسط : مصراتة، زليتن.

: مصراتة، زليتن. فرع تجنيد جبل نفوسة : غريان، يفرن، كاباو.

: غريان، يفرن، كاباو. فرع تجنيد سبها: الشاطئ، غات، مرزق.

رابعاً: معلومات عامة

تقديم المستندات المطلوبة بدءاً من 12 أكتوبر 2025م وحتى 26 أكتوبر 2025م.

مدة الدراسة لحملة دبلوم المعاهد المتوسطة: سنة واحدة.

مدة الدراسة لحملة الشهادة الإعدادية: ثلاث سنوات.

يُسمح للخريجين بمواصلة دراستهم بشرط عدم التأثير على واجباتهم العسكرية.

التوقيع على عقد مدة 5 سنوات قابلة للتجديد بعد التخرج.

يخضع المتقدمون للوائح والنظم المعمول بها في الجيش الليبي.

ملاحظة

لأي استفسار، يمكنكم التواصل مع إدارة التجنيد والاحتياط عبر:

📧 info@arrd.ly

📞 091/0929611 – 092/0929614