فتح باب تسجيل الناخبين في بعض البلديات

أعلنت المركزية للانتخابات المحلية، اليوم الخميس، عن فتح باب تسجيل الناخبين لبلديات (مسلاتة- الزاوية المركز- الشويرف- زلطن) كمجموعة أولى خلال الأيام القليلة القادمة حتى تستكمل الترتيبات اللوجستية ووضع كل الاستعدادات لانطلاق العملية الانتخابية بها.

وأوضحت اللجنة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن تسجيل الناخبين يتم تقنياً بواسطة إرسال رسالة نصية على الرقم 11711 تحتوي على الرقم الوطني # رقم المركز الانتخابي، مع ضرورة أن يكون رقم الهاتف الشخصي مربوط بالرقم الوطنى لمالك الرقم الهاتف.

وحثت اللجنة المركزية، المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الانتخابي بهذه البلديات على المبادرة بالتسجيل.