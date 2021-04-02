فتح مرتقب للأجواء الإيطالية يشمل الطيران الليبي

قام السفير الليبي لدى إيطاليا عمر الترهوني، بعدد من اللقاءات من خلال دعوات من وزراء بالحكومة الإيطالية، كان أولها لقاء وزير الخارجية لويجي دي مايو، ووزير الدفاع ووزير الداخلية.

وبحسب ما أفادت السفارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن هذه اللقاءات تأتي في إطار دعم وتأكيد للعلاقات الليبية الإيطالية وتفعيلا للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، والتنسيق بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الإيطالية لتفعيل البرامج المشتركة، وتنفيذا للالتزامات التي عقدتها على نفسها السلطات الإيطالية تجاه ليبيا والشعب الليبي من خلال تفعيل معاهدة الصداقه والبنود المتفق عليها.

وتأتي هذه اللقاء للوقوف على المشاريع المشتركة المتوقفة للدفع بها وتفعيلها ومتابعه ما تم تنفيذها.

وعُقِد اليوم الجمعة، اجتماع موسع بوزارة الخارجية الإيطالية روما، ضم مدير الإدارة العامة السياسية والأمنية سبيباستيانو كاردي، والمبعوث الشخصي لوزير الخارجية الإيطالي السفير باسكوالي فيرارا، بحضور السفير الليبي عمر الترهوني، والطيب الزروق مسؤل ملف التعاون بالسفارة، تم خلاله مناقشة كل الملفات المشتركة باستفاضة والتي من أهمها تفعيل مشروع الطريق السريع واستكمال مشاريع مذكرات التفاهم المتعددة (الجمارك، تبادل الرخص، السجناء والمحكومين الموقعة بالأحرف الأولى).

وافاد السفير عمر الترهوني بأن هناك مهمة لمصلحة الطيران المدني ENAC لوفد من مجموعه ENAV ستقوم بزيارة إلى ليبيا مطلع الأسبوع القادم للمطارات الليبية لاستكمال الإجراءات الفنية استعدادً لفتح الأجواء للطيران بين البلدين.