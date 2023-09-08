فتح مسارات منطقة أبوستة

بدأت شركة الخدمات العامة في طرابلس صباح اليوم الجمعة، العمل على فتح المسارات في منطقة أبوستة داخل بلدية طرابلس المركز، وذلك بالتعاون مع لجنة فتح المسارات ومركز الحرس البلدي التابع للشركة.

جاء هذا وفقاً لما ورد بمنصة “شركة الخدمات العامة طرابلس” حيث يأتي هذا العمل في إطار خطة الشركة لفتح المسارات في جميع أنحاء المدينة، وذلك لتسهيل حركة المرور وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا وستعمل الشركة على فتح الطرق الرئيسية والفرعية في المنطقة، بالإضافة إلى إزالة العوائق العشوائية التي تعيق حركة المرور.

وأكدت الشركة أنها ستستمر في العمل على فتح المسارات في جميع أنحاء المدينة حتى يتم إنجاز هذه المهمة.