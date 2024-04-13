فتح مسار السبعة ـ الغرارات في مشروع الدائري الثالث

واصلت لجنة فتح المسارات وشركة الخدمات العامة فرع طرابلس، اليوم السبت، أعمال الإزالة ضمن مسار الطريق الدائري الثالث.

وذكرت الشركة في بيان على فيسبوك، أن الأعمال شملت فتح مسار من منطقة السبعة باتجاه الغرارات، بالتعاون مع الحرس البلدي وجهاز الشرطة القضائية.

والخميس الماضي، أزالت لجنة فتح المسارات خزانًا بمنطقة الغرارات في طرابلس؛ لوقوعه في مسار الطريق الدائري الثالث.

وفي 15 فبراير الماضي، توقعت حكومة “الوحدة الوطنية الموقتة” اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الطريق الدائري الثالث، الذي ينفذه ائتلاف الشركات المصرية في شهر أبريل الجاري.