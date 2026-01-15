فتح مسار جديد في مصراتة لتحسين المرور وسلامة المواطنين

باشرت إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الوسطى، التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية، أعمال فتح مسار داخل نطاق بلدية مصراتة، تنفيذاً لتعليمات نيابة النظام العام، وبالتعاون مع جهاز الحرس البلدي.

وأوضحت الإدارة أن الأعمال جرت وفق الضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها، مع التعاون الكامل بين الجهات المعنية، بهدف تحقيق المصلحة العامة وتسهيل الحركة في مناطق البلدية.

وأكدت إدارة إنفاذ القانون أن المشروع يهدف إلى تعزيز تنظيم المرور وتأمين الممرات الحيوية، بما يسهم في سلامة المواطنين وتحسين انسيابية الحركة داخل المدينة.

وتعد بلدية مصراتة من أكبر المدن الليبية وأكثرها نشاطًا اقتصاديًا وحركة مرورية، ما يجعل تنظيم الممرات وفتح المسارات أمرًا ضروريًا لتسهيل حركة السكان والمركبات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الإدارة العامة للعمليات الأمنية لضمان تطبيق القوانين المحلية، وتأمين سلامة المواطنين، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة لتحقيق الانضباط داخل المدن.