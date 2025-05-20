فتح مطار طرابلس العالمي أمام الرحلات الخاصة والإسعاف الجوي

أعلنت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، عبر الهيئة العامة للطيران المدني، عن إصدار تعميم رسمي يقضي بفتح مطار طرابلس العالمي أمام الرحلات الخاصة ورحلات الإسعاف الجوي، اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وتم نشر التعميم من خلال منظومة معلومات الطيران (AIS)، متضمناً تفاصيل دقيقة حول المدارج والممرات المتاحة للاستخدام، بالإضافة إلى مرافق الاتصال الجوية المعتمدة، بما يضمن انسيابية العمليات وسلامتها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لإعادة تشغيل المرافق الحيوية وتعزيز البنية التحتية لقطاع الطيران، بما يسهم في تسهيل حركة التنقل والاستجابة السريعة للحالات الطارئة.

هذا ويُعد مطار طرابلس العالمي أحد أبرز المطارات الليبية وأقدمها، ويقع على بُعد حوالي 25 كيلومترًا جنوب العاصمة طرابلس، في منطقة قصر بن غشير.

وتم افتتاحه في ستينيات القرن الماضي، وكان المطار الرئيسي للبلاد قبل أن يتعرض لأضرار جسيمة خلال الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في عام 2014، ما أدى إلى توقفه عن العمل بشكل كامل.

ويضم المطار مدرجين رئيسيين، ومرافق لخدمة الطائرات والمسافرين، وكان يستقبل في ذروته العديد من الرحلات الدولية والإقليمية.

ومنذ توقفه، جرت عدة محاولات لإعادة تأهيله وتشغيله، ضمن خطط لإعادة إنعاش قطاع الطيران المدني وتحسين البنية التحتية للمواصلات في ليبيا.

وفتح المطار جزئياً أمام الرحلات الخاصة ورحلات الإسعاف الجوي اليوم، يمثل خطوة أولى نحو إعادة تشغيله بالكامل، ما يعكس تحسناً نسبياً في الأوضاع الأمنية، واستمرار العمل على استعادة المرافق السيادية الحيوية في الدولة.