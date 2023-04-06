فتح معبر الدبداب.. على طاولة وزير المواصلات والسفير الجزائري

بحثت ليبيا والجزائر، الأربعاء، المشكلات والعراقيل أمام فتح المعبر الحدودي المشترك بين البلدين والمغلق منذ نحو 9 أعوام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في طرابلس بين وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، مع سفير الجزائر سليمان شنين.

وبحسب وزارة المواصلات، فإن الاجتماع بحث المشكلات والعراقيل التي أخرت فتح المعبر الحدودي الدبداب ـ غدامس وكيفية حلها، وكذلك بحث فتح المعبر في أقرب وقت لتسهيل حركة المرور بين البلدين.

ومعبر الدبداب البري الذي يبعد نحو 20 كلم من مدينة غدامس أغلق في مايو 2014 لمنع تفشي وباء كورونا آنذاك وفق السلطات الجزائرية التي أغلقت أيضا في ذلك الوقت معابرها مع تونس.

وفي مايو 2022، قررت السلطات الجزائرية إعادة فتح المعبر الحدودي لأغراض تجارية فقط والسماح بإجراء عمليات التصدير بين البلدين مع استمرار إغلاقه أمام المسافرين.