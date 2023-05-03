فتح منظومة تسجيل الناخبين لبعض البلديات

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل اللجان الفرعية وفتح منظومة تسجيل الناخبين لبلديات (مسلاتة – الزاوية المركز – الشويرف – زلطن).

وأوضحت اللجنة أن عملية التسجيل تتم بواسطة إرسال رسالة نصية على الرقم (11711) تتضمن الرقم الوطني ورقم المركز الانتخابي مع ضرورة أن يكون رقم الهاتف الشخصي مربوط بالرقم الوطني لصاحب الرقم الهاتف.

وحثت اللجنة المركزية المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الانتخابي بهذه البلديات المبادرة بالتسجيل.