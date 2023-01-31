فتح منظومة تسجيل الناخبين لبلديات (زوارة، درج، إجدابيا وبرقن)

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، اليوم الثلاثاء، الشروع في وضع الاستعدادات اللوجستية والفنية لعدد من البلديات كمجموعة أولى وهي بلديات (درج، زوارة، إجدابيا، برقن).

وحددت اللجنة المركزية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن فتح باب تسجيل الناخبين سيكون اعتبارا من يوم 19 فبراير 2023م ويستمر حتى 31 مارس 2023م، فيما سيحدد فتح باب تسجيل القوائم المترشحة فيما بعد، كما ستحدد اللجنة باقي البلديات خلال الفترة القصيرة القادمة.

وذكَّرت اللجنة المركزية بأن طريقة التسجيل الناخبين تتم إلكترونيا من خلال منظومة تسجيل الناخبين وذلك بإرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على الرقم الوطني # ورقم المركز الانتخابي المراد التسجيل به # وترسل إلى الرقم الخدمة (11711) بشرط أن يكون رقم الهاتف الشخصي مربوط بالرقم الوطني.