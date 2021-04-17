فتح منظومة تسجيل الناخبين لـ37 بلدية

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، عن فتح منظومة تسجيل الناخبين، لعدد 37 بلدية، موضحة أن طريقة التسجيل ستتم من خلال إرسال رسالة نصية إلى الرقم (11711) تحتوي على الرقم الوطني ورقم المركز الانتخابي.

وحددت اللجنة في إعلانها البلديات التي ستُجرى فيها الانتخابات وهي: (عين زاره، أبو سليم، جنزور، الخمس، مسلاتة، قصر بن غشير، سيدي السائح اسبيعة، الأصابعة، صرمان، ظاهر الجبل، شحات، ترهونة، تازربو، بئر الأشهب، أم الرزم، القبة، البريقة، توكرة، مراده، درنة، هراوة، الأبرق ، خليج السدرة، يفرن، سرت، الشقيقة، الزنتان، القيقب، جردس العبيد، الأبيار، سلوق، قمينس، طبرق، المرج، ساحل الجبل، إمساعد).

تعلن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بفتح منظومة تسجيل الناخبين ل37 بلدية 🔻 🔴 عين زارة 🔴 ابوسليم 🔴 جنزور 🔴… تم النشر بواسطة ‏اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية‏ في الجمعة، ١٦ أبريل ٢٠٢١