فتح 339 اعتماداً مستندياً للشركات خلال الشهر الجاري

أعلن مصرف ليبيا المركزي فتح 339 اعتماداً مستندياً للشركات خلال شهر مارس الجاري.

ونشر المصرف، الخميس، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية للشركات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 1 حتى 27 من شهر مارس الجاري، وذلك استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (2/2024) المؤرّخ في 01 فبراير 2024م بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي وإيماءً إلى الفقرة رقم (6) من الضوابط العامة بالمنشور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن الاعتمادات المستندية شملت شركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية والأدوية، والإلكترونيات، والبتروكيماويات، والإعمار والمقاولات، وقطع غيار السيارات، والأثاث المنزلي، والمواشي، واللحوم، والأدوية، والمستحضرات الطبية وغيرها من التخصصات.

للاطلاع على طلبات فتح الاعتمادات المستندية رابط التالي: https://buff.ly/49g5WLS