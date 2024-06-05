فتح «632» اعتمادا مستنديا للشركات خلال أسبوع

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، تفاصيل طلبات فتح (632) اعتمادا مستنديا للشركات، خلال الفترة من 11 إلى 16 مايو الماضي.

وبحسب بيان المركزي، تم فتح اعتمادات لشركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية والأدوية، وأخرى تستورد الإلكترونيات والبتروكيماويات والإعمار والمقاولات وقطع غيار السيارات والأثاث المنزلي والمواشي واللحوم والأدوية والمستحضرات الطبية.

ويستند نشر الاعتمادات إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف، والضوابط العامة القاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات، على نشر مصرف ليبيا المركزي تفاصيل تلك الاعتمادات.

وأصدر مصرف ليبيا المركزي، في الأول من فبراير الماضي، (19) ضابطا لتنظيم شراء النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية، شملت تحديد سقف أعلى لقيمة الاعتماد المستندي الخدمي والتجاري والصناعي.